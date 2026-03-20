Sarampión: ocho casos confirmados en Coahuila

SALTILLO, COAH.- A pesar de que el número de casos confirmados de sarampión aumentó a ocho en Coahuila, las autoridades de salud aseguran que la entidad continúa entre las de menor incidencia a nivel nacional, por lo que mantienen expectativas positivas respecto a contener la propagación.

El Secretario de Salud estatal, Eliud Vázquez Aguirre, informó que hasta el momento no se han registrado defunciones relacionadas con la enfermedad, lo que consideró un indicador favorable dentro del panorama nacional.

"Aunque los casos incrementaron, seguimos siendo el estado con menos contagios en el país. Sin embargo, es fundamental no relajarnos y continuar con la vacunación de quienes aún no cuentan con protección", señaló.

Detalles confirmados

Detalló que los contagios se encuentran distribuidos en dos regiones: cuatro en La Laguna y cuatro más en la región Sureste. El caso más reciente corresponde a un contagio intrafamiliar, derivado de la convivencia directa en un mismo domicilio donde ya se había detectado un brote.

En cuanto a la cobertura de vacunación, el funcionario destacó que actualmente se alcanza un 92 por ciento de la población inmunizada, cifra que acerca al estado a la llamada "inmunidad de rebaño", un objetivo clave para frenar la transmisión del virus.

Acciones de la autoridad

Explicó que, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, es necesario alcanzar al menos un 95 por ciento de cobertura para detener eficazmente los brotes de sarampión, meta que Coahuila prevé lograr antes del mes de junio.

Como parte de esta estrategia, la campaña de vacunación continúa activa en toda la entidad, con horarios tanto matutinos como vespertinos, lo que permite a estudiantes y trabajadores acudir sin afectar sus actividades diarias. Las dosis disponibles incluyen las vacunas doble y triple viral.

Finalmente, Vázquez Aguirre hizo un llamado a la población a revisar su cartilla de vacunación y acudir a los centros de salud en caso de tener esquemas incompletos. Recordó que las unidades médicas permanecen abiertas hasta las 20:00 horas, facilitando el acceso al biológico y reforzando la protección colectiva.