Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú Refuerza Protección Ciudadana

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que el municipio ha destinado 22 millones de pesos en materia de seguridad durante este 2025, y que para el 2026 se ejercerá la misma cantidad, con el propósito de continuar fortaleciendo la protección ciudadana.

La edil detalló que este viernes iniciaron los trabajos de instalación de 11 cámaras de videovigilancia, seis botones de pánico y una tráila de seguridad, los cuales se conectarán directamente al Centro de Control C2 de Monclova para una atención inmediata ante cualquier emergencia.

"El fiscal general nos preguntó cuál era nuestro proyecto para el 2026, y aquí es trabajar unidos y con mucha comunicación. Él va a estar al pendiente y de manera directa. La verdad, el consejo de seguridad fue muy bueno para seguir teniendo esa gran comunicación que debemos mantener entre los tres órdenes de gobierno", destacó Pérez Cantú.

La alcaldesa subrayó que cada rubro del presupuesto asignado se ha cumplido conforme a lo estipulado, y que el próximo año se planea duplicar el sistema de vigilancia con otras 11 cámaras y más botones de pánico, esperando también el apoyo del Gobierno del Estado con la asignación de nuevas patrullas.

Las cámaras de seguridad estarán ubicadas en puntos estratégicos del municipio, como la colonia Diana Laura, plaza de la colonia Borja, ejido 8 de Enero, ejido La Cruz, plaza La Lagunita, colonia Occidental, plaza de La Sierrita y la zona Centro de Frontera, con el fin de ampliar la cobertura y reforzar la respuesta ante incidentes.

"Estamos trabajando en el mismo canal, con coordinación y compromiso para seguir manteniendo esta gran seguridad en todo el estado", finalizó la alcaldesa.