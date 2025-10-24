Celebran en Nava el Día de las Naciones Unidas con desfile escolar multicolor

Nava, Coah. – Con gran entusiasmo, alumnos y maestros de diversos planteles educativos participaron en la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, una jornada dedicada a promover los valores de paz, respeto y cooperación entre las naciones.

El evento dio inicio con los honores a la Bandera, a cargo de la Escuela Primaria Manuel Acuña, cuyos estudiantes presentaron una reseña histórica sobre el origen y significado de esta fecha, destacando su relevancia como símbolo de unidad y colaboración internacional.

Posteriormente, los alumnos de la Primaria Venustiano Carranza encabezaron un colorido desfile, portando las banderas de los países miembros de la ONU y luciendo atuendos típicos de diversas culturas, representando así la diversidad y fraternidad entre los pueblos.

Padres de familia, docentes y personal educativo reconocieron la importancia de este tipo de actividades, que fortalecen la convivencia y el respeto mutuo desde la niñez, fomentando una visión incluyente y solidaria en toda la comunidad.