Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú presente en El Mercadito de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El programa El Mercadito llegó este viernes a la colonia Occidental, alcanzando así las 300 ediciones realizadas en lo que va del año, informó la coordinación de Mejora en Frontera.

En punto de las 10:00 horas se llevó a cabo la jornada, a la que asistieron el coordinador de Mejora en el municipio, Orlando Hipólito Plaza; la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú; así como las coordinadoras de "chaleco verde" de los diferentes sectores.

Durante el evento se destacó que El Mercadito ha beneficiado a miles de familias fronterenses al ofrecer productos de la canasta básica a bajo costo, además de servicios complementarios como la atención de la Secretaría de Salud, módulos del Simas, abarrotes, carne y pollo.

Un ejemplo del impacto de este programa fue el precio accesible de la tapa de huevo, que en esta edición se ofreció a 60 pesos gracias al respaldo de la administración municipal.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reiteró que el compromiso del gobierno estatal y municipal es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Frontera, apostando por apoyar directamente la economía familiar.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las siguientes jornadas de El Mercadito, que continuará recorriendo las colonias del municipio para acercar productos y servicios a la población.