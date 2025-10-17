Emotiva Caminata Rosa en Cuatro Ciénegas contra el Cáncer de Mama

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la conciencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, se llevó a cabo la Caminata Rosa, un evento que reunió a decenas de personas vestidas de rosa para sumarse a esta causa de prevención y solidaridad.

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el DIF Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 05 y el Departamento de Instancia de la Mujer, unieron esfuerzos para impulsar esta actividad que tiene un mensaje claro: la detección temprana salva vidas.

La caminata partió desde el Hospital General y concluyó en la explanada de la Presidencia Municipal, en un ambiente lleno de unión, esperanza y compromiso por la salud de las mujeres.

Durante el evento, se contó con la participación de Yesenia Ibarra, una mujer valiente que compartió su testimonio de vida tras vencer el cáncer de mama, inspirando con sus palabras a todas y todos los presentes.

La Presidenta del DIF, Leticia Medina Zaragoza, destacó la importancia de fomentar la cultura de la prevención y el cuidado oportuno de la salud, señalando que la lucha contra el cáncer de mama no solo se gana con tratamientos, sino con la información, la detección temprana y el apoyo mutuo entre mujeres y familias.

"Hoy más que nunca debemos recordar que el cáncer de mama puede prevenirse y detectarse a tiempo. Nuestro llamado es a que las mujeres se realicen sus chequeos médicos, se autoexploren y acudan a revisiones periódicas. La detección temprana puede salvar vidas" afirmó la titular del DIF Municipal.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la salud y el bienestar de las mujeres de Cuatro Ciénegas, promoviendo actividades que generen conciencia y esperanza.

"Desde el DIF seguiremos impulsando acciones de prevención, fortaleciendo lazos con las instituciones de salud y generando espacios de apoyo para todas aquellas mujeres que luchan contra esta enfermedad. No están solas, cuentan con nosotros", finalizó.