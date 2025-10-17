Alcaldesa encabeza Zumbatón con causa Ritmo en Rosa en Plaza Principal de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y brindar apoyo a una mujer que enfrenta esta enfermedad, en la Plaza Principal de Frontera se llevó a cabo el Zumbatón con causa "Ritmo en Rosa", un evento organizado por el Gobierno Municipal en coordinación con el DIF Frontera, a cargo, de manera honoraria, de la arquitecta Marifer Martínez Pérez, de su directora Karen Cadena, y con el apoyo de la Dirección de Salud y el Departamento de Fomento Deportivo.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el evento acompañada por funcionarias, funcionarios e instructoras de zumba, en una jornada llena de energía, música y solidaridad. En su mensaje, la presidenta municipal destacó que octubre es un mes para recordar que la detección temprana salva vidas, y reiteró el compromiso de su administración de seguir trabajando por la salud de las mujeres fronterenses a través de campañas preventivas, jornadas médicas y programas de atención integral.

Al inicio del evento se tuvo una plática sobre el "Diagnóstico oportuno del Cáncer de Mama" a cargo de la Dra. Johanna Lizeth Sáenz Santibáñez. Durante la emotiva jornada, se reconoció la fortaleza de Santa Mercedes Jiménez Villanueva, beneficiaria del evento, a quien, con los fondos recaudados, se le entregó una prótesis oncológica. Su historia simboliza la lucha y esperanza de miles de mujeres que día a día enfrentan con fe el cáncer de mama. El Zumbatón "Ritmo en Rosa" reunió a familias, instructoras y ciudadanos que con cada paso y sonrisa enviaron un mensaje de apoyo y empatía. La plaza se llenó de color, movimiento y alegría, mostrando que Frontera es un municipio solidario y comprometido con la vida.

Con este evento, el Gobierno Municipal reafirma que cuando la comunidad se une por una causa noble, los resultados son mayores y Frontera sigue avanzando con corazón, orden y rumbo, impulsando acciones que fortalecen la salud, la esperanza y la unión de las familias.