Alcaldesa entrega recursos educativos a Cecytec Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de su compromiso con la educación, la Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, realizó la entrega de pintura, material de limpieza, además de distintos artículos y un recurso económico para el tradicional bingo organizado por Cecytec Castaños, con el objetivo de recaudar fondos que permitan continuar con las mejoras en el plantel.

Durante su visita, la alcaldesa fue recibida por la directora del plantel, Alma Lucía García, quien agradeció el apoyo brindado y reconoció el interés de la administración municipal por impulsar la educación media superior en el municipio.

En su mensaje, Sifuentes Zamora expresó su satisfacción por poder contribuir a esta actividad que, además de fomentar la unión entre estudiantes, padres y docentes, fortalece la infraestructura educativa.

"Orgullosamente soy egresada de esta gran institución que es el Cecytec Castaños, lugar donde aprendí la disciplina, el trabajo en equipo y los valores más importantes que hoy aplico en mi vida pública", destacó la edil.

Asimismo, la alcaldesa resaltó el esfuerzo que ha realizado la dirección del plantel en conjunto con el cuerpo docente, padres de familia y alumnos para mantener en óptimas condiciones los espacios educativos y brindar una formación integral a las y los jóvenes.

Sifuentes Zamora reiteró que uno de los principales ejes de su gobierno es la educación, por lo que su administración continuará destinando esfuerzos y recursos a proyectos que fortalezcan el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

"La educación es la base del progreso y una de las herramientas más poderosas para transformar nuestro municipio. Por eso, desde el Gobierno Municipal seguimos trabajando para que cada estudiante tenga un espacio digno, seguro y motivador donde desarrollarse", afirmó.

La alcaldesa también reconoció la importancia de estas actividades que promueven la participación de la comunidad educativa, señalando que son muestra del compromiso y la unidad que caracterizan a Castaños.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con la educación y con el desarrollo de espacios escolares que impulsen el crecimiento académico y personal de la juventud castañense.