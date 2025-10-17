Jornada de Convivencia y Activación Física: Alumnos del CAM 16 en San Buenaventura Participan en Evento Inclusivo

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Autoridades municipales de San Buenaventura llevaron a cabo una jornada de convivencia y activación física con los alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 16, fomentando la inclusión y la participación social.

En el patio cívico del plantel se reunieron los departamentos de Deportes, Protección Civil y el DIF Municipal, quienes organizaron dinámicas, bailes y ejercicios que los estudiantes disfrutaron con entusiasmo, compartiendo una mañana alegre y llena de energía.

El director de Protección Civil, Héctor Ramón Gutiérrez, explicó a los menores la importancia de los primeros auxilios y de identificar zonas de riesgo en el hogar, además de mostrar las acciones que realiza el personal de la dependencia para proteger a la comunidad.

Por su parte, el director de Deportes, Jesús Cano, agradeció al personal docente del CAM 16 por la colaboración y destacó el valor de estas actividades que promueven la inclusión, el trabajo en equipo y los hábitos saludables.

La directora del CAM 16, Lizeth Calderón, expresó su reconocimiento al alcalde Javier Flores Rodríguez por impulsar la participación de funcionarios destacando la sensibilidad del DIF que preside su esposa Niria Isabel Ayala, siempre comprometidos con la integración social y el bienestar de todos los sectores del municipio.