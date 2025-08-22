Reconocimiento a la valentía y entrega de los Bomberos en Frontera

En el marco del Día del Bombero, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó un emotivo homenaje para las y los integrantes del cuerpo de Bomberos Frontera, reconociendo su valentía, entrega y servicio a la comunidad.

Con un desayuno al que asistieron también sus familias, la edil rindió tributo a los 14 elementos activos y 5 voluntarios que integran la corporación, así como a los bomberos caídos.

"Bendecimos sus cascos, símbolo de su valentía y entrega. Entregamos reconocimientos a elementos en función y póstumos, en agradecimiento a su sacrificio y compromiso con la comunidad, y festejamos con un desayuno conviviendo con sus familias", expresó la alcaldesa durante el evento.

Los reconocimientos fueron otorgados a los elementos que se han distinguido por su preparación, experiencia y profesionalismo. Pérez Cantú destacó que el cuerpo de bomberos de Frontera se ha consolidado como una escuela de formación, al grado que otros municipios e incluso estados han solicitado su apoyo para la atención de emergencias.

"¡Gracias por protegernos, por servir con honor y por ser esos héroes sin capa!", afirmó la presidenta municipal.

También anunció que el ayuntamiento ya realiza gestiones con empresarios locales para fortalecer el equipamiento de la corporación, incluyendo la posible donación de una o dos motobombas.

"No se escatima en el departamento, estamos haciendo gestiones con un empresario y ya nos dijeron que sí, solo falta que se concrete la donación para reforzar el equipo", apuntó.

La ceremonia concluyó con un ambiente de convivencia familiar y emotividad, donde se reiteró el compromiso de la administración municipal con quienes día a día arriesgan su vida por salvaguardar a la ciudadanía.