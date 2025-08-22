Coronación de la Reina Saltillo destaca beneficios para adultos mayores

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que su gobierno trabaja diariamente para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

El Presidente Municipal resaltó que con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez y de la mano del DIF Saltillo, que encabeza la señora Luly López Naranjo, todos los días llegan programas y acciones en beneficio de las y los abuelitos saltillenses.

"Mi esposa Luly desde el DIF Saltillo junto a un gran equipo está trabajando con muchos programas y acciones para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, entre ellos nuestros adultos mayores, y no solo recibiéndolos en las oficinas sino sacando al DIF a las colonias, barrios y ejidos", dijo.

Destacó que a través de programas como Amor en Movimiento los cuales acercan a la gente servicios de consulta médica, aparatos auditivos, consultas odontológicas y lentes.

Aunado a ello, se les beneficia con apoyos alimentarios, económicos, cirugías de cataratas y entrega de apoyos funcionales, como sillas de ruedas y bastones, entre otros.

"Nuestros adultos mayores son pilares de las familias y ejemplo de fortaleza para las nuevas generaciones. Gracias por su entrega, su cariño y por mostrarnos cada día el valor de la esperanza", dijo el Alcalde.

Díaz González reconoció el firme apoyo del gobernador Manolo Jiménez, del DIF Coahuila e Inspira Coahuila para fortalecer día a día programas de atención integral para las personas adultas mayores.

Acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde coronó a María del Consuelo de la Cruz Rodríguez como la nueva Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2025.

Durante el evento las candidatas de diferentes grupos de adultos mayores participaron en la elección al azar mediante la selección de un cofre.

La Reina saliente María Trinidad Mata Duarte, entregó la corona a María del Consuelo de la Cruz Rodríguez del Centro de Seguridad Social Saltillo.

El tradicional vals de la Reina Saltillo 2025 con el alcalde Javier Díaz fue admirado por las y los presentes, entre ellos Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, reiteró que en el DIF Saltillo siempre se hacen las cosas con amor.

"Ustedes son nuestras leyendas y todos los días nos ponen el ejemplo. En el DIF Saltillo siempre seguiremos trabajando con amor y por amor por nuestros adultos mayores y por las y los saltillenses", dijo.

Para elección de la Reina se contó con la participación de representantes del Grupo Valle de San Antonio del DIF Saltillo, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Casa del Pensionado de Pensiones del Estado, Instituto de Adultos Mayores, Área de Atención Integral a Personas Mayores (AIPM), Club Abuelitas Felices de Saltillo, Asociación Nacional de Ayuda Mutua para los Trabajadores Pensionados y Jubilados del IMSS.

Durante la coronación estuvieron presentes, Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; así como cientos de adultos mayores que disfrutaron de una tarde de convivencia, baile y aperitivos.