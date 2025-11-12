Alcaldesa de Frontera reduce plantilla laboral y negocia adeudos con ISSSTE

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que el Ayuntamiento de Frontera continúa trabajando con el ISSSTE para resolver los adeudos heredados por la anterior administración, los cuales ascienden a 2 millones 800 mil pesos. Explicó que estos compromisos corresponden a cuentas anteriores y actualmente se encuentran en proceso de negociación.

"Nosotros ya vamos al corriente con nuestra cuenta; seguimos negociando la cuenta anterior. Todo es por correo y eso ha complicado y alargado más el proceso, pero hemos avanzado mucho y esperamos que se puedan hacer los pagos puntuales como hasta el momento", señaló la edil.

Pérez Cantú recordó que al inicio de su gestión se encontró con una plantilla laboral de mil 500 trabajadores, número que consideró excesivo, por lo que se ha reducido a 580 empleados actualmente, con el objetivo de mantener una administración más eficiente y sustentable.

Además, la alcaldesa comentó que están a la espera de indicaciones del Gobierno del Estado para definir si continuarán trabajando con el ISSSTE o si podrían cambiar a otro sistema de seguridad social, como se ha anunciado recientemente en Monclova.

"El servicio del ISSSTE ha sido bueno hacia nuestros trabajadores y las gestiones se han realizado en tiempo y forma, pero no estamos cerrados a analizar otras opciones si así se nos indica", precisó.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Frontera busca sanear las finanzas municipales y garantizar que los empleados cuenten con seguridad social y prestaciones al día.