Conduit mantiene 800 empleados en Frontera a pesar de los aranceles

FRONTERA, COAHUILA.- El apoderado legal de la empresa Conduit, Genaro Martínez Villarreal, informó que los aranceles han afectado significativamente a la compañía, sin embargo, han logrado mantenerse a flote y sortear las dificultades sin dar de baja a trabajadores.

Explicó que para sostener la operación han tenido que sacrificar el precio de venta de sus productos con el fin de no perder mercado. "No hemos parado ninguna línea de producción, seguimos trabajando, pero en las ventas de los productos hemos tenido que reducir precios para mantenernos y no perder oportunidades de venta. Son muchos los productos que fabricamos y cada uno tiene su propio costo y ganancia; no puedo mencionar una cifra exacta", señaló.

Martínez Villarreal destacó que actualmente Conduit cuenta con 800 empleados y que, con la nueva planta en proceso de ampliación, podrían llegar a los mil 300 trabajadores. Indicó que ya se trabaja en la instalación de maquinaria en un par de naves adicionales, como parte de la extensión de la empresa. "Se está instalando la maquinaria como extensión de la planta; aún no sabemos cuándo podría ser inaugurada, pero creemos que a finales de 2026 estaríamos en la fase de pruebas", añadió.