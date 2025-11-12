Suspenden clases en la región Centro: 14 y 17 de noviembre sin actividades escolares

El titular de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham González, informó que el viernes 14 y el lunes 17 de noviembre no habrá clases en las escuelas de la región debido a actividades administrativas y al día de asueto por la Revolución Mexicana.

¿Qué ocurrió?

Explicó que el viernes 14 se llevará a cabo una descarga administrativa, jornada en la que los docentes registran calificaciones y realizan labores internas como parte de las primeras evaluaciones del ciclo escolar, motivo por el cual los alumnos no tendrán actividades académicas.

Mientras tanto, el lunes 17 se suspenderán labores en todos los planteles educativos por el aniversario de la Revolución Mexicana, considerado un día de descanso oficial dentro del calendario escolar.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

González añadió que estos días también se aprovechan para supervisar la infraestructura escolar, revisando techos, salones y sistemas eléctricos, con el fin de garantizar condiciones seguras para maestros y alumnos.