Empresarios de San Juan de Sabinas apoyan llegada de Grupo ERAN y nuevo Parque Industrial

NUEVA ROSITA, COAH.- Empresarios locales expresaron su entusiasmo ante el anuncio del gobernador Manolo Jiménez Salinas sobre la instalación de la empresa Israelí Grupo ERAN en el municipio, asegurando que la reactivación de empleos traerá una mejora abundante a la economía de la ciudad.

Este proyecto representa una nueva etapa de desarrollo para la Región Carbonífera, expresó el empresario neorrocitense, Adolfo Garza, en entrevista.

Destacó que, San Juan de Sabinas está haciendo historia, al convertirse en un punto estratégico para la atracción de nuevas inversiones, argumentando que, la llegada de Grupo ERAN será punta de lanza para el arribo de más industrias, gracias a la calidad de la mano de obra local y las condiciones favorables que ofrece el municipio para el crecimiento empresarial.

Los empresarios del municipio reafirmaron su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado y el alcalde Oscar Ríos Ramírez, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo económico y social.

"Estamos para apoyar en todo lo que uno pueda", señaló Adolfo Garza, convencido de que el esfuerzo conjunto es clave para consolidar este nuevo capítulo.

¿Qué se anunció sobre el Parque Industrial?

Además, se anunció la creación de un Parque Industrial, proyecto que el gobernador Manolo Jiménez había contemplado desde hace tiempo. Los empresarios coincidieron en que este tipo de infraestructura es fundamental para atraer más inversiones, ya que representa una señal clara de que en San Juan de Sabinas hay oportunidades reales de empleo y crecimiento.

"Este es el comienzo de algo muy grande, de un nuevo renacer para San Juan de Sabinas", destacó el líder empresarial, quien ve en esta iniciativa no solo una inversión, sino una esperanza renovada para las familias de la región.

¿Cómo impactará la llegada de Grupo ERAN a la región?

Con este impulso, la Carbonífera se perfila como un polo de innovación y desarrollo industrial en el norte de Coahuila, añadió.