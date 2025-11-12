Sara Irma Pérez Cantú promueve la lectura en el Día del Libro en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la celebración del Día del Libro con estudiantes de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera (UPMF) y del Conalep Frontera, donde compartió su visión sobre la importancia de la lectura y la cultura.

El primer evento tuvo lugar a las 9:30 de la mañana en la UPMF, mientras que el segundo se realizó a las 11:30 en el Conalep. En ambos planteles, la alcaldesa llevó a autoras invitadas para sostener un diálogo con los jóvenes sobre el valor de los libros y el conocimiento.

Durante su mensaje, Pérez Cantú recordó el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien calificó como un ejemplo de superación y sabiduría. "Invito a los estudiantes a ser como ella: dedicados, estudiosos y perseverantes en sus metas", expresó.

Asimismo, compartió que uno de los libros que más la ha marcado es "Cómo hacer que te sucedan cosas buenas", de Marian Rojas Estapé, el cual —dijo— le enseñó que las adversidades son pasajeras y que "la manera en que reaccionamos ante lo negativo determina cómo llegan las cosas buenas".

La alcaldesa destacó que su administración ha buscado impulsar la cultura y la literatura como uno de sus ejes principales. "Es importante darle realce a la parte cultural y literaria; al inicio fue difícil, pero ahora hay más personas interesadas que asisten a los eventos que preparamos", concluyó.