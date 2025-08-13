Alcaldesa de Frontera inicia operativo para motociclistas

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de promover el orden vial y prevenir accidentes, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó sobre el inicio de un operativo dirigido a motociclistas del municipio, el cual tendrá una duración de dos meses.

La presidenta municipal detalló que las acciones buscan asegurar que los conductores cumplan con la documentación correspondiente, utilicen casco de seguridad y respeten el reglamento vial. Pero sobre todo que no haya accidentes fatales como el ocurrido el domingo pasado.

"Mayores de 18 años son los que pueden conducir las motocicletas, si son menores hay que llevar un permiso en Recaudación de Rentas donde los padres de familia autorizan conducir la motocicleta", subrayó Pérez Cantú.

El operativo arrancó este martes con la retención de ocho motocicletas que no cumplían con los requisitos establecidos. No obstante, la alcaldesa aclaró que no se trata de un operativo con fines recaudatorios, sino de una medida preventiva.

"Se trata de poner orden en el municipio y evitar accidentes. Contamos con una pistola de velocidad para verificar que los conductores no circulen a exceso de velocidad", puntualizó.

Las autoridades municipales reiteraron que estas acciones buscan proteger tanto a los motociclistas como a peatones y automovilistas, reduciendo riesgos en vialidades del municipio. Los operativos se instalarán en diversos puntos del municipio y en diferentes horarios.