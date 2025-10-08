Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú presenta Festival de las Artes en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El municipio de Frontera anunció la realización del Festival de las Artes 2025, denominado "Frontera vive el arte", que se llevará a cabo durante este mes de octubre con un programa cultural que contempla pintura, literatura, cine, escultura, danza y música.

En rueda de prensa, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada por Jaime Qurino, director de Arte y Cultura, y el secretario del Ayuntamiento, dio a conocer que el arranque oficial será el próximo 13 de octubre a las 10:00 horas en la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, con la exposición "El arte de la pintura".

La agenda continuará el 14 de octubre, con la actividad de biblioterapia "Descubramos el poder de la lectura y la escritura", a cargo de Wendy Campos, además de la presentación del libro "Historias entrelazadas", donde se narran pasajes de la vida de la propia alcaldesa, su trayectoria y lucha política.

El 15 de octubre, en la explanada de la presidencia municipal, se inaugurará la exposición "Fusión de mundos y materiales", acompañada de la charla "La escultura como arte". Un día después, el 16 de octubre, se desarrollará un bloque de actividades que incluye la proyección de una película en la Secundaria Técnica 64 Netzahualcóyotl, una charla de cine, un recorrido por edificios históricos a cargo del cronista Néstor Jiménez, así como una conferencia de arquitectura y urbanismo en la Biblioteca Municipal.

La programación también contempla la presentación del grupo cultural del DIF Frontera el 17 de octubre, y para el 19 de octubre se tiene programada la clausura del festival con el espectáculo del Ballet Folclórico y la Escuela de Danza OG Studio.

La alcaldesa Pérez Cantú destacó que el objetivo principal del festival es acercar las bellas artes a la población y reconocer el talento local, además de promover la cultura entre las nuevas generaciones. "La cultura y el arte son algo primordial; queremos que niños, jóvenes y adultos disfruten y recuerden el valor de la pintura, la literatura, el cine, la música, la danza y la escultura", expresó.

Durante la semana se organizarán visitas guiadas de diferentes escuelas del municipio para que estudiantes de todos los niveles puedan participar de esta fiesta cultural.