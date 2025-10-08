Convocatoria abierta para el Premio Municipal de la Juventud Saltillo 2025

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía en general a proponer candidatas y candidatos para recibir el Premio Municipal de la Juventud en su edición 2025.

Se informó que la convocatoria se encuentra abierta actualmente y concluirá el 17 de octubre.

Este Premio busca reconocer las juventudes entre los 12 y 29 años de edad, quienes, por su conducta y dedicación al trabajo, estudio o alguna actividad, sean ejemplo para la juventud saltillense.

Quienes aspiren o sean personas propuestas podrán inscribirse en alguna de las siguientes categorías: Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Logro Emprendedor o Logro Ciencia y Tecnología.

Toda persona aspirante o aquellas que sean propuestas deberán tener nacionalidad mexicana; haber nacido en el Municipio de Saltillo o residir en él por lo menos 3 años ininterrumpidos; no haber recibido el Premio Municipal a la Juventud en la misma categoría que se postula; y contar con una trayectoria destacada o haber realizado actividades relevantes relacionadas con el reconocimiento por el que contiende.

Además de no encontrarse inscrita en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Las propuestas de aspirantes a recibir el Premio se recibirán como fecha límite el 17 de octubre en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, en la Presidencia Municipal de Saltillo, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes y en el portal de internet oficial del ayuntamiento: www.saltillo.gob.mx , disponible las 24 horas.

Los documentos necesarios pueden ser consultados en la página oficial del Municipio.