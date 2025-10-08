Diputada Edna Dávalos Propone Medidas para Garantizar Acceso a Servicios Bancarios de Adultos Mayores

SALTILLO, COAH.- La diputada Edna Dávalos, presentó en el Congreso del Estado una proposición con punto de acuerdo en la que exhorta a autoridades financieras del país a tomar medidas concretas para garantizar el acceso efectivo de las personas adultas mayores a los servicios bancarios, especialmente cuando los sistemas biométricos fallan.

La legisladora solicitó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y la CONDUSEF, para que se implementen mecanismos alternativos de identificación en casos donde los lectores de huellas digitales no funcionen correctamente, una situación común entre personas de la tercera edad.

Dávalos explicó que esta problemática ha sido una queja constante por parte de adultos mayores en sus recorridos por el distrito que representa, así como a través de las solicitudes recibidas en sus oficinas de gestión.

"Muchos adultos mayores no pueden acceder a su pensión, retirar sus ahorros o cobrar apoyos sociales porque las máquinas no reconocen su huella digital. Esto les genera frustración, ansiedad y pone en riesgo su estabilidad económica", expresó.

La diputada subrayó que el acceso a servicios bancarios no es solo una necesidad práctica, sino un derecho fundamental, y enfatizó que negar ese acceso por fallas tecnológicas constituye una forma de exclusión.

"Después de toda una vida de trabajo, nuestros adultos mayores merecen atención digna, ágil y segura. No podemos permitir que la tecnología se convierta en una barrera que afecte su bienestar emocional y financiero", añadió.

Dávalos también advirtió que esta situación representa un riesgo en términos de seguridad financiera, ya que la imposibilidad de completar operaciones bancarias puede exponer a los usuarios a fraudes o dejar sus recursos sin protección efectiva.

Finalmente, llamó a las instituciones bancarias y financieras a humanizar sus procesos, y a diseñar soluciones inclusivas que tomen en cuenta las limitaciones físicas o tecnológicas que enfrentan muchos adultos mayores.