Apoya Javier Díaz la economía familiar con el "Aquí Vamos Gratis"

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González mencionó que gracias al programa de transporte "Aquí Vamos Gratis" que arranco el 1 de octubre, se ha mejorado de manera significativa la economía de las familias saltillenses.

"Al ser un programa social gratuito, las y los usuarios se ahorran hasta un 30 por ciento de su ingreso, que anteriormente se iba al tema del transporte, y que ahora pueden usarlo para otros rubros", señaló Javier Díaz.

El Alcalde agradeció el apoyo y respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por entrarle a este proyecto y con ello mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses que usan ya las 2 rutas troncales gratuitas.

Díaz González mencionó que, tal como se había anunciado, desde el pasado 1 de octubre las rutas troncales gratuitas han operado sin contratiempo, ayudando a miles de saltillenses a trasladarse de un lugar a otro, sin costo alguno.

"Ciudadanos que van por ejemplo de Teresitas al TEC, a la Universidad Autónoma de Coahuila en Rectoría, o al Seguro 2 a algún tema médico, ya lo hacen sin pagar un solo peso con la ruta troncal sur-norte. O quienes viven al oriente o poniente y van al centro histórico también lo realizan de manera gratuita. Sin duda es un ahorro significativo para nuestras familias saltillenses", dijo.

El alcalde Javier Díaz invitó a la población a aprovechar este servicio de transporte que busca, además, ser una opción más de movilidad en la ciudad.

Mencionó que el recorrido de las rutas troncales, así como de las paradas oficiales, se encuentran disponibles en el portal oficial del Ayuntamiento: www.saltillo.gob.mx.

Recorridos de las rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis"

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte inicia en el bulevar Santa Elena, baja a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanza por Santa Lucía y da vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorpora a Huachichiles y después hacia Rayados.

Baja por la avenida Las Teresitas y da vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continúa sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Constitución y luego a la izquierda en Niños Héroes. En Hidalgo continúa recto hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirige a Isidro López Zertuche, sigue por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasa por Nazario S. Ortiz para llegar nuevamente a Isidro López y finalizar su recorrido.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur inicia en el bulevar Isidro López, a la altura del Biblioparque Norte, dirigiéndose a la avenida Los Campanares, da vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, hasta llegar a avenida Universidad y ahí continúa para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Sigue recto Presidente Cárdenas y sube por la calle Ignacio Allende, da vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego dobla a la derecha en Hidalgo.

Continúa por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí sube por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llega a la carretera Saltillo – Zacatecas y retorna por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.