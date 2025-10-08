Fiscalía de Coahuila busca a Ivana Loera Machado desaparecida en Saltillo

SALTILLO, COAH.- A casi cinco días de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas, mantiene activo el Protocolo Alba para dar con el paradero de Ivana Loera Machado, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 4 de octubre en las inmediaciones del bulevar Nazario Ortiz Garza, frente a un centro comercial de esta ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven vestía pantalón de mezclilla azul, blusa rosa y huaraches negros al momento de su desaparición. También portaba un bolso de color negro.

Entre sus señas particulares se detalla que Ivana tiene el cabello lacio de color castaño, una estatura aproximada de 1.55 metros, y complexión delgada.

Las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para colaborar en su localización; cualquier información que pueda ayudar en la investigación puede proporcionarse al número de contacto de la Fiscalía: 844 438 07 00.

El Protocolo Alba es un mecanismo de búsqueda inmediata diseñado para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, activado en cuanto se tiene conocimiento de un posible caso de desaparición, especialmente cuando se trata de menores de edad.

La Fiscalía reiteró su compromiso de mantener los esfuerzos de búsqueda activos y exhortó a la población a compartir únicamente información verificada para no entorpecer las labores oficiales.