Sara Pérez promueve valores patrióticos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó el lunes cívico en la Secundaria Técnica 64 Netzahualcóyotl, ubicada en la colonia Sierrita, donde destacó la importancia de fortalecer las acciones patrióticas dentro de los planteles educativos como parte de la formación integral de los estudiantes.

Durante su mensaje, resaltó que rendir honores a la bandera es un acto que recuerda la identidad y el origen de los mexicanos, así como los valores que los unen como nación. Señaló que este símbolo representa esfuerzo, respeto, unidad y amor por la patria, además de invitar a actuar siempre con responsabilidad en la vida diaria.

La edil indicó que el valor de la semana es la autenticidad, la cual definió como la capacidad de ser uno mismo con valentía, sin imitar a otros y actuando con congruencia. Subrayó la importancia de decir la verdad, respetarse a uno mismo y a los demás, mensaje que dirigió especialmente a los alumnos presentes.

Finalmente, exhortó a los estudiantes a no tener miedo de ser ellos mismos todos los días, al considerar que esta actitud contribuirá a construir un mejor futuro para Frontera, pidiéndoles que no dejen que los demás los hagan menos y siempre dar a conocer este tipo de tratos.