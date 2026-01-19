Yesica Sifuentes supervisa torneo de fútbol en Castaños: Ejido La Soledad se prepara

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de fortalecer el deporte, la educación y el bienestar de las comunidades rurales, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, realizó una visita de supervisión al ejido La Soledad, donde constató los avances en la rehabilitación del campo de fútbol, un espacio que será sede de un próximo torneo organizado por el propio ejido.

Durante el recorrido, la Presidenta Municipal destacó que este torneo contará con la invitación abierta a equipos de otros ejidos, lo que permitirá fomentar la convivencia, el deporte y la participación comunitaria.

"El deporte es una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social y promover la sana convivencia entre nuestras comunidades", expresó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora supervisó las mejoras que se llevan a cabo en las calles aledañas a la Telesecundaria José María Luis Mora, entre ellas Mina, Santa Mónica, Florentino Puentes y Estudiantes, obras que tienen como objetivo brindar vialidades más seguras y espacios más dignos para las familias del sector.

En el marco de la visita, la alcaldesa sostuvo un diálogo cercano con las y los alumnos del plantel educativo, escuchando de primera mano sus inquietudes y atendiendo de manera directa una de sus principales solicitudes: la instalación de vidrios en las aulas, los cuales se encontraban en malas condiciones. Esta acción contribuye a generar un entorno escolar más seguro y adecuado para el aprendizaje.

"Escuchar a nuestra niñez y juventud es fundamental para construir un mejor futuro. Seguiremos trabajando de la mano con las comunidades y las escuelas para dar soluciones reales a sus necesidades", afirmó la edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha y responde a las demandas ciudadanas, priorizando el desarrollo comunitario y la educación de niñas, niños y jóvenes.