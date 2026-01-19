AHMSA avanza en la venta de activos esenciales en Ciudad de México

La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, autorizó el procedimiento especial de venta conjunta de los activos esenciales de ambas empresas, como parte del proceso de quiebra que enfrentan.

De acuerdo con el aviso oficial, el juez concursal avaló la propuesta presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para la enajenación en bloque de la totalidad de los activos que integran el complejo siderúrgico y minero operado por AHMSA y MINOSA. La venta se realizará como una sola unidad productiva indivisible, con el objetivo de maximizar su valor en beneficio de los trabajadores y de la comunidad en general.

La Sindicatura detalló que la subasta se desarrollará conforme a un calendario establecido para el año 2026, el cual inició este 19 de enero con la apertura del periodo de recepción de cartas de intención y documentación para la preclasificación de inversionistas interesados. La publicación de la convocatoria para la subasta está programada para el 3 de febrero, mientras que la audiencia pública de subasta se llevará a cabo el 2 de marzo en las instalaciones del Juzgado Concursal.

Entre las fechas clave del proceso se contempla el cierre de recepción de posturas el 11 de febrero, la preclasificación de postores el 16 de febrero y la resolución de posibles impugnaciones a más tardar el 25 de febrero. Asimismo, los inversionistas calificados deberán exhibir la garantía de seriedad y la documentación correspondiente antes del 26 de febrero.

La venta especial se realizará mediante el mecanismo de subasta en audiencia pública. El Valor Mínimo de Referencia fue fijado en 1,127 millones 378 mil 060.50 dólares, monto que representa el 85 por ciento del valor de avalúo de la Unidad Productiva en Venta, determinado por la empresa Organizadora Levin de México, S.A. de C.V., y aprobado por el juzgado.

La Sindicatura señaló que continuará informando de manera oportuna sobre los avances relevantes que se presenten durante el desarrollo de este procedimiento, conforme a la normatividad aplicable.