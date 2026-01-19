Volcadura en la carretera estatal 29 moviliza a cuerpos de auxilio en Zaragoza

Zaragoza, Coah.– La mañana de este lunes se registró la volcadura de un vehículo sobre la carretera estatal 29, a la altura de la entrada al rancho El Porvenir, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y alertó a los automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales, por lo que se procedió a asegurar el área para prevenir riesgos a otros conductores que transitaban por esta vialidad.

Acciones de la autoridad

En el lugar se realizaron las maniobras necesarias para controlar la situación y mantener el flujo vehicular, mientras se atendía el incidente y se evaluaban las condiciones del tramo carretero.

Detalles confirmados

En la imagen compartida se aprecia un vehículo color rojo volcado sobre su toldo, fuera de la carpeta asfáltica, entre matorrales y terreno pedregoso, con las cuatro llantas hacia arriba y visibles daños materiales.