Alcaldesa Sari Pérez Cantú impulsa obras sociales en Frontera

Frontera, Coah.- Como parte del compromiso para contar con obras de infraestructura social en espacios que tengan total certeza jurídica, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con Obras Públicas, realiza el proceso de diseño y la escrituración del Centro Comunitario San Cristóbal. De esta manera, podrá seguir impulsando más obras sociales.

Los trabajos de diseño contemplan las áreas y servicios que ofrecerá el nuevo edificio: desde líneas de gas y lavamanos, hasta el equipamiento necesario para los talleres y programas comunitarios. Cada detalle se adapta a las necesidades específicas de la colonia San Cristóbal, con el objetivo de ofrecer espacios dignos y funcionales.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Plaza, supervisa de manera permanente los avances, garantizando que los trabajos cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad. Esta vigilancia continua permite atender de forma puntual cualquier ajuste técnico o de obra.

Por otro lado, las obras del Centro Comunitario Centenario registran un 40 % de avance en su construcción. Este proyecto ampliará la oferta de servicios y actividades en beneficio de las familias de la zona, consolidando una red de espacios sociales modernos y accesibles. "Sigue firme nuestro compromiso de fortalecer el tejido social a través de infraestructura digna y funcional", enfatizó la alcaldesa Pérez Cantú. "Estos centros comunitarios serán clave para impulsar el desarrollo humano y generar oportunidades para todos los fronterenses".