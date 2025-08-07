Reunión en Frontera por Competencia Desleal en Transporte Urbano

FRONTERA, COAHUILA.- Ramiro de la Cruz, concesionario de taxi de la CNOP, solicitó a la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú que considere aplicar un nuevo descuento en el trámite de renovación de concesiones, argumentando afectaciones económicas derivadas de la competencia desleal por parte de operadores de la aplicación InDriver.

Este jueves por la mañana, representantes de diversas bases de taxi —entre ellas CTM, CNOP, Ferrocarriles y Tres Estrellas— se reunieron en la Presidencia Municipal de Frontera con el objetivo de dialogar con la edil sobre distintos temas que afectan al gremio, entre ellos la renovación de concesiones y la situación actual del transporte urbano.

"Estamos pidiendo que nos apoyen con un 10 % adicional de descuento en la renovación. Ya nos habían autorizado un 15 % en Cabildo, pero la situación es complicada", señaló De la Cruz.

El concesionario aseguró que, mientras los choferes de InDriver operan sin ser sancionados, los taxistas formales enfrentan detenciones y sanciones económicas elevadas.

"A nosotros nos han cobrado hasta 28 mil pesos por el arrastre de la grúa. Además, los InDriver se ponen en nuestras propias bases para levantar pasaje, y nunca los paran. Entonces la competencia no es leal", reclamó.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales, la solicitud de un nuevo descuento deberá ser turnada a la Comisión de Transporte y Vialidad para ser evaluada y posteriormente presentada en sesión de Cabildo.

La reunión concluyó con el compromiso por parte de la administración municipal de revisar las demandas y buscar alternativas que contribuyan a equilibrar las condiciones en el sector del transporte.