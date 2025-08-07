Evento 'Café por la Juventud' promueve diálogo con jóvenes en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el objetivo de generar un diálogo abierto y constructivo con los jóvenes del municipio, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, llevará a cabo el evento "Café por la Juventud", como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Juventud.

Este espacio será una oportunidad para que las juventudes locales expresen sus ideas, inquietudes y propuestas en un ambiente de respeto, inclusión y escucha activa, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con su desarrollo y bienestar.

El evento se realizará el próximo martes 12 de agosto a las 10:00 a.m. en el Salón de Eventos El Marengo, con la organización de la Lic. Liz Cantú, directora de la Procuraduría Municipal para Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNIF), y la Lic. Monserrat Ortega, directora del Departamento de Juventud.

Ambas dependencias organizadoras trabajan de forma conjunta para brindar espacios de reflexión, escucha y acción, reconociendo el papel protagónico de las juventudes dentro de la sociedad y promoviendo una cultura basada en los derechos, la participación y la corresponsabilidad social.

"Invitamos a nuestras y nuestros jóvenes de Cuatro Ciénegas a participar en esta gran actividad que tiene como finalidad escuchar sus necesidades, propuestas e inquietudes, las cuales serán parte fundamental de nuestro plan de trabajo para generar un municipio más justo pero, sobre todo, con más y mejores oportunidades para todos", destacó el presidente municipal.

El Alcalde, Víctor Manuel Leija Vega reiteró que, a través de este tipo de acciones, se busca fortalecer la participación juvenil como pieza clave en la construcción de una comunidad más participativa, equitativa y comprometida con su entorno.

"Café por la Juventud" forma parte de una serie de acciones que impulsa el Gobierno Municipal para atender de forma integral a los distintos sectores de la población, con especial énfasis en quienes representan el presente y el futuro de Cuatro Ciénegas: sus jóvenes.