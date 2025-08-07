Contactanos
Coahuila

Director de Seguridad Pública Informa sobre Incorporación de Nuevos Aspirantes en Cuatro Ciénegas

Director Richards Estrada destaca apoyo del Gobierno del Estado para fortalecer seguridad en Cuatro Ciénegas.

Por Azucena Tenorio - 07 agosto, 2025 - 07:12 p.m.
Director de Seguridad Pública Informa sobre Incorporación de Nuevos Aspirantes en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- En un esfuerzo por fortalecer la seguridad en este Pueblo Mágico, el director de Seguridad Pública municipal, Richards Estrada Picena, informó que seis cadetes fueron enviados a la capital del estado para iniciar su proceso de incorporación a la Academia Regional de Policía, ubicada en Ramos Arizpe.

Actualmente, la corporación municipal cuenta con 22 elementos en activo; de aprobar los exámenes correspondientes, los nuevos aspirantes se integrarían a la fuerza policial, aumentando el estado de fuerza a 28 elementos.

"Hemos tenido mucho apoyo de parte del Gobierno del Estado, así como de nuestro alcalde Víctor Leija Vega en los temas de seguridad. Puro para adelante y nada para atrás", expresó Estrada Picena en entrevista.

El funcionario explicó que la medida responde a la necesidad de seguir robusteciendo la presencia policial en la localidad, reconocida por su valor turístico y natural, pero que también requiere constante vigilancia para garantizar la seguridad de sus habitantes y visitantes.

"La presencia y el operativo se siguen dando. Tenemos personal designado del Gobierno del Estado que nos apoya dentro del municipio. Contamos con nueve unidades: cinco del municipio y cuatro del estado", detalló.

Aunque el incremento de elementos representa un avance, Estrada Picena subrayó que "nunca es suficiente", aludiendo a la necesidad de continuar reforzando la plantilla para atender de manera más eficiente las necesidades de seguridad del municipio.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados