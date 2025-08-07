Director de Seguridad Pública Informa sobre Incorporación de Nuevos Aspirantes en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- En un esfuerzo por fortalecer la seguridad en este Pueblo Mágico, el director de Seguridad Pública municipal, Richards Estrada Picena, informó que seis cadetes fueron enviados a la capital del estado para iniciar su proceso de incorporación a la Academia Regional de Policía, ubicada en Ramos Arizpe.

Actualmente, la corporación municipal cuenta con 22 elementos en activo; de aprobar los exámenes correspondientes, los nuevos aspirantes se integrarían a la fuerza policial, aumentando el estado de fuerza a 28 elementos.

"Hemos tenido mucho apoyo de parte del Gobierno del Estado, así como de nuestro alcalde Víctor Leija Vega en los temas de seguridad. Puro para adelante y nada para atrás", expresó Estrada Picena en entrevista.

El funcionario explicó que la medida responde a la necesidad de seguir robusteciendo la presencia policial en la localidad, reconocida por su valor turístico y natural, pero que también requiere constante vigilancia para garantizar la seguridad de sus habitantes y visitantes.

"La presencia y el operativo se siguen dando. Tenemos personal designado del Gobierno del Estado que nos apoya dentro del municipio. Contamos con nueve unidades: cinco del municipio y cuatro del estado", detalló.

Aunque el incremento de elementos representa un avance, Estrada Picena subrayó que "nunca es suficiente", aludiendo a la necesidad de continuar reforzando la plantilla para atender de manera más eficiente las necesidades de seguridad del municipio.