Familias de Castaños disfrutan del cine al aire libre gracias a programas municipales

Castaños, Coah.- Con gran entusiasmo, niñas, niños y familias de las colonias Héroes del 47 y Libertad disfrutaron del arranque del programa 'Cine en tu Colonia', una iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, con el objetivo de fomentar el sano esparcimiento y fortalecer la convivencia social en todos los sectores de la población.

La primera función gratuita se llevó a cabo en la colonia Libertad, donde las y los asistentes, en su mayoría niñas y niños, disfrutaron de una emotiva proyección cinematográfica al aire libre, acompañada de deliciosos snacks, lo que convirtió la experiencia en una tarde inolvidable.

Posteriormente, la segunda función tuvo lugar en la plaza de la colonia Héroes del 47, donde decenas de familias se reunieron para compartir un momento de alegría, diversión y unión vecinal.

Durante el evento, la alcaldesa Yesica Sifuentes subrayó la importancia de acercar espacios recreativos y culturales a las colonias, como una forma de fortalecer los lazos comunitarios y promover valores como el respeto, la solidaridad, la convivencia pacífica y el sentido de pertenencia.

'Estos espacios no solo ofrecen entretenimiento, sino que también siembran valores fundamentales en nuestros niños y niñas. Necesitamos construir una sociedad más empática, unida y con conciencia comunitaria, y estas actividades son el camino para lograrlo', expresó la edil.

Asimismo, la alcaldesa destacó que su gobierno continuará trabajando para garantizar que todas las familias tengan acceso a actividades culturales, recreativas y educativas que contribuyan a su desarrollo integral.

El programa 'Cine en tu Colonia' continuará su recorrido por diferentes sectores del municipio, reiterando el compromiso de la administración municipal con el bienestar, la inclusión y la sana convivencia de todas las familias castañenses.