Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera obra de reposición de red de agua potable en Frontera

Cientos de habitantes del municipio se verán beneficiados luego de que la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezara el arranque de la obra de reposición de la red de agua potable y 113 tomas domiciliarias en la calle 14 de Mayo, entre Ignacio Allende y Lázaro Cárdenas, en la colonia Elsa Hernández. Con ello se garantiza un suministro más eficiente y de calidad.

Los trabajos contemplan la instalación de 675 metros lineales de tubería hidráulica de 4 pulgadas de diámetro, lo que permitirá mejorar la presión del servicio, reducir fugas y dar respuesta a una petición directa de los ciudadanos. Esta obra es posible gracias a la gestión municipal en coordinación con SIMAS, Obras Públicas y Mejora, además del respaldo total del gobernador Manolo Jiménez Salinas, un aliado permanente de Frontera.

Pérez Cantú reiteró que el agua es vida y una prioridad para su administración, por lo que se trabaja día a día en la modernización de la red, el reemplazo de tuberías y la atención de fugas. "Sabemos que estos trabajos pueden generar molestias temporales, pero los beneficios serán permanentes: un servicio confiable y de mejor calidad para las familias de esta colonia", señaló.

Por su parte, vecinos de la colonia expresaron su agradecimiento por la obra, resaltando el compromiso de la primera mujer alcaldesa de Frontera, quien con hechos demuestra su cercanía y atención a las necesidades más urgentes de la población. "Con esta reposición tendremos un servicio más eficiente y confiable", expresó una beneficiaria en representación de las familias del sector.

El actual gobierno municipal, el más ciudadano de la historia de Frontera, trabaja con orden y rumbo para seguir mejorando los servicios básicos, reforzar la seguridad, impulsar el deporte y la cultura, y asegurar que el agua llegue a cada hogar del municipio.