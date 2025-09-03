Brigadistas de Arteaga reciben apoyo con equipo especializado para combatir incendios forestales

ARTEAGA, COAHUILA.- Con apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), brigadas de saneamiento y combate de incendios forestales en Arteaga recibieron equipo especializado para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias en la sierra.

La entrega de apoyos se llevó a cabo en el ejido Piedra Blanca, donde brigadistas y habitantes de la comunidad participaron en la presentación del nuevo material.

El suministro incluye indumentaria de seguridad, herramientas y accesorios que permiten a los brigadistas desempeñar su labor en condiciones más seguras y eficientes.

Entre lo recibido destacan prendas de protección, implementos contra cortes, calzado especializado, cascos, guantes, botiquines de primeros auxilios, así como equipos de aplicación de productos biológicos y químicos.

A ello se suman fumigadoras, motosierras, machetes, hachas, sistemas de geolocalización y dispositivos digitales de campo.

Con este equipamiento, los brigadistas podrán enfrentar de mejor manera incendios forestales, plagas y otras contingencias que ponen en riesgo tanto la seguridad de la población como la preservación de la ecología. La riqueza natural de los bosques de Arteaga y su papel en el equilibrio ambiental dependen en gran medida del trabajo que realizan estos equipos en primera línea.

La Conafor estableció la meta de atender 180 hectáreas por brigada, lo que representa un total de 360 hectáreas a intervenir en un periodo de cuatro meses.

A la fecha, ya se cuenta con 180 hectáreas autorizadas y otras 180 en proceso de identificación.

Cada polígono es validado y sujeto a inspección por las autoridades competentes, lo que garantiza que las labores se efectúen únicamente en predios con autorización formal. La inversión total destinada a estas brigadas asciende a aproximadamente 650 mil pesos, además de un apoyo adicional para mejorar las condiciones laborales de los brigadistas mediante un sueldo más competitivo, equipo de protección personal y herramientas básicas.