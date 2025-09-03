Alta demanda de hospedaje en Saltillo por el Mundial FIFA 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo ya empieza a vivir el ambiente del Mundial de la FIFA 2026. Aunque los partidos se celebrarán en la vecina ciudad de Monterrey, la capital de Coahuila se perfila como un punto estratégico para recibir a miles de aficionados. En los últimos días, los hoteles de la ciudad reportan hasta un 10% de reservas anticipadas.

"Ya empezó a moverse, ya empezaron a preguntar precios. Ha habido básicamente un 10% de reservas. Monterrey cuenta con 26 mil cuartos y aquí en Saltillo tenemos alrededor de mil 400. Se espera la llegada de más de 400 mil personas, así que sin duda faltarán espacios para hospedar a todos", explicó Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de Hoteles y Moteles de Coahuila.

La alta demanda traerá consigo un incremento en los costos de hospedaje. Según Dávila, las tarifas podrían subir entre un 40% y 60%, siguiendo las reglas de la oferta y la demanda.

La expectativa es que la mayor presión se concentre en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, aunque no se descarta que ciudades más alejadas, como Monclova, entren al mapa de hospedaje si la saturación es mayor.

Como parte de la preparación, en Saltillo se abrieron dos nuevos hoteles y se planean adecuaciones en algunos ya existentes para aumentar la capacidad. No obstante, la demanda podría superar lo previsto.

Ante ello, plataformas como Airbnb aparecen como una alternativa, pues se espera que incluso ciudadanos renten cuartos en sus hogares para aprovechar la derrama económica que dejará el evento deportivo más importante del mundo.