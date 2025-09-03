Sanciones de hasta 5 mil pesos por tirar basura en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– Tras las recientes lluvias en la región, la Dirección de Servicios Primarios de Saltillo intensificó los trabajos de limpieza y mantenimiento en avenidas, camellones y espacios públicos, informó su titular, Aníbal Soberón.

El funcionario señaló que cuadrillas municipales permanecen activas incluso en horarios vespertinos para atender el deshierbe y barrido manual en los bulevares principales.

Además, exhortó a la ciudadanía a colaborar sacando la basura en horarios adecuados y evitando arrojar desechos en la vía pública.

"Estamos redoblando esfuerzos por instrucción de nuestro alcalde, Javier Díaz, pero necesitamos la paciencia y el apoyo de la gente. Limpiar terrenos baldíos llenos de basura nos distrae de las labores diarias de barrido y papeleo en las calles principales", explicó.

Soberón advirtió que quienes sean sorprendidos tirando basura de manera indebida pueden ser sancionados con multas de hasta 5 mil pesos. En lo que va del año se han aplicado alrededor de 20 sanciones.

El funcionario recordó que la ciudadanía puede denunciar a través del chatbot 844-160-0808, en la Presidencia Municipal o directamente en la Dirección de Servicios Públicos. "Llevamos más de 8 mil reportes recibidos por el chatbot y el Mac, y hemos dado respuesta positiva al 92% de ellos", detalló.

De acuerdo con la dependencia, el mayor número de solicitudes corresponde a fallas en el alumbrado público, con cerca de 5 mil 800 reportes atendidos y un índice de resolución del 94%. El segundo rubro con mayor incidencia es el de limpieza.

"Lo más importante es que la ciudad se mantenga limpia y segura, y para eso necesitamos que la gente también nos ayude", concluyó Soberón.