Alcalde de Saltillo Inicia Repavimentación con Concreto Hidráulico

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha trabajos de repavimentación con concreto hidráulico en la avenida Del Rosal de la colonia Valle de las Flores Popular, obra que beneficiará a cientos de familias que habitan este y varios sectores del poniente de la ciudad.

Díaz González dijo que se trata de una obra social más, con una inversión de casi 7.5 millones de pesos, que se concreta con el respaldo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de las y los saltillenses en todos los temas.

"Siempre recalcamos que trabajamos de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y así vamos a seguir, lo que buscamos con estas obras es impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias", declaró el Alcalde.

La pavimentación con concreto hidráulico beneficiará a familias que habitan en la colonia Valle de las Flores Popular, pero también a quienes viven en Brisas del Valle, Universo, Alfredo V. Bonfil, Valle Escondido, Venustiano Carranza, por mencionar algunas.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, subrayó el importante monto que se destina a esta obra social en la colonia Valle de las Flores Popular.

"Con estas obras, que son posible gracias a un gran trabajo en equipo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González le siguen cumpliendo a Saltillo llevando beneficios a todos los sectores", afirmó Elizondo Pérez.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que los trabajos se desarrollarán en la avenida Del Rosal, entre las calles Dalia y Violeta, tramo que comprende 380 metros lineales.

Agregó que se determinó colocar concreto hidráulico debido a la pendiente que tiene esta calle, por lo que hay muchos escurrimientos pluviales. Además, se reconstruirá el cordón cuneta y las banquetas en el tramo en mención.

En representación de las y los vecinos de la colonia Valle de las Flores Popular, el señor Ramiro Vallejo Gutiérrez comentó que esta obra es muy importante para ese sector de Saltillo, ya que es una vialidad muy importante para el flujo vial.

"Agradecemos por esta obra, porque cuando llueve batallamos mucho para pasar y ahora será más fácil porque por aquí pasan muchas personas para ir a la escuela o a su trabajo", afirmó Vallejo Gutiérrez.

En el evento también estuvo la diputada local presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; la regidora, Amal Esper Serur; titulares de áreas municipales, así como vecinas y vecinos de ese sector del poniente de Saltillo.