Simulacro integral de emergencia en Frontera Coahuila fortalece la prevención

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, la alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, anunció que en coordinación con el Departamento de Protección Civil y el apoyo del C4, se llevará a cabo un simulacro integral de emergencia este 19 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante situaciones de riesgo.

La actividad, simultánea nacional, se realizará en Frontera bajo la coordinación del director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, a las 12:00 del mediodía, en el plantel del Conalep, en donde se simulará un incendio y la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo. En el ejercicio participarán cerca de 15 elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes medirán los tiempos de evacuación, respuesta de los cuerpos de rescate y sofocación del fuego, así como la eficacia en la comunicación y coordinación interna. La presidenta municipal destacó que este tipo de ejercicios permiten identificar áreas de oportunidad, reforzar los protocolos de seguridad y garantizar que tanto estudiantes como personal cuenten con el conocimiento necesario para actuar de manera ordenada y segura ante una eventualidad real. Indicó además que los simulacros se han preparado con visitas previas y la planeación de un gabinete de respuesta.

El Día Nacional de Protección Civil se instauró a raíz del sismo de 1985 en la Ciudad de México, como una manera de recordar la importancia de la prevención y la solidaridad ciudadana. En ese sentido, la administración municipal de Frontera refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la resiliencia y preparación de la población. Finalmente, Pérez Cantú invitó a la comunidad a sumarse con responsabilidad a estas actividades, reconociendo que cada simulacro es una oportunidad para salvar vidas en el futuro. "Estamos trabajando para mejorar cada día en materia de prevención y respuesta, porque proteger a nuestras familias es la prioridad de este gobierno", puntualizó.