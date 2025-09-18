Obras de baja calidad e inseguridad en servicios básicos generan críticas en Allende

ALLENDE, COAH. – Las recientes acciones de bacheo en calles como Hidalgo han sido objeto de señalamientos por parte de vecinos, quienes denuncian que los materiales utilizados son de baja calidad, provocando que los baches reaparezcan en poco tiempo, afectando el tránsito y ocasionando daños a los vehículos.

La percepción general entre la población es que estas obras no resuelven el problema de fondo y que su ejecución deficiente refleja una falta de planeación, supervisión y compromiso con la infraestructura urbana.

Aunque el municipio ha implementado mejoras en el alumbrado público, persiste una ausencia de vigilancia adecuada, lo que deja en riesgo las lámparas y equipos instalados, al quedar vulnerables a actos vandálicos o daños por falta de mantenimiento.

La administración del alcalde Ricardo Alfonso Treviño Guevara ha enfrentado críticas crecientes, no solo por la falta de calidad y eficacia en la ejecución de obras, sino también por la inseguridad en servicios básicos y la aparente dependencia de programas sociales estatales para operar.

Estas situaciones reflejan, según la opinión de diversos sectores ciudadanos, una administración activa en apariencia, pero que no logra atender de forma efectiva las necesidades reales de la población de Allende.