Alcaldesa de Castaños promueve la salud pública con campaña contra el dengue

CASTAÑOS, COAHUILA.– Con el objetivo de proteger la salud de las familias y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, el Gobierno Municipal de Castaños, a través de la Dirección de Salud Municipal, puso en marcha la campaña de descacharrización en la colonia Emiliano Zapata.

Siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del departamento de salud llevó a cabo estas acciones que fortalecen la estrategia municipal en materia de prevención y cuidado de la salud.

La presidenta municipal explicó que la campaña consiste en invitar a la ciudadanía a retirar de sus hogares objetos inservibles como llantas, botes o utensilios que acumulen agua, ya que estos son los principales criaderos del mosquito transmisor del dengue.

"Lo más importante es limpiar los patios y eliminar cualquier cacharro que pueda almacenar agua. De esta forma rompemos el ciclo de reproducción del mosquito y reducimos el riesgo de contagio en la población", señaló Sifuentes Zamora.

Asimismo, la alcaldesa comentó que una vez realizada la limpieza y descacharrización, se procede a la fumigación como tercera etapa, buscando siempre un equilibrio para no afectar especies benéficas como abejas o mariposas.

La campaña ya ha llegado a colonias como Venustiano Carranza, California, Independencia y 47, además de escuelas y jardines de niños, con el propósito de garantizar espacios seguros para la población.

Sifuentes Zamora reiteró que la prioridad de su administración es prevenir la propagación del mosquito en focos de infección como tanques y pilas de agua, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en estas acciones.

"El compromiso es claro: evitar que el dengue se propague en nuestras colonias y proteger la salud de la población de Castaños", concluyó la edil.