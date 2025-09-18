Alcaldesa de Frontera encabeza reconocimiento a Nena Herrera y Gonzalo Cabral

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de las actividades programadas dentro de la cartelera de las Fiestas Patrias, el municipio de Frontera rendirá homenaje este viernes 19 de septiembre a dos figuras emblemáticas del ámbito musical local: Nena Herrera y Gonzalo Cabral, quienes serán reconocidos por su destacada trayectoria y aportaciones culturales a lo largo de décadas.

El director de Arte y Cultura en Frontera, Jaime Quirino, dio a conocer que la ceremonia de entrega se llevará a cabo en las instalaciones del DIF municipal, contando con la presencia de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien encabezará el evento.

"Estos reconocimientos buscan honrar a quienes han dejado huella en la historia cultural de nuestro municipio. Nena Herrera y Gonzalo Cabral han sido pilares de la música en Frontera, y es momento de agradecerles por tantos años de entrega y pasión", declaró Quirino.

Gonzalo Cabral cuenta con una trayectoria de 52 años dentro del medio musical. Durante su carrera, ha llevado la música mexicana a diversos países de Sudamérica y tuvo incluso una participación en el emblemático programa televisivo Siempre en Domingo, lo que lo convirtió en un embajador artístico de Frontera.

Por su parte, Nena Herrera ha dedicado más de 32 años a la música, participando en múltiples escenarios locales como los "Domingos Culturales" y siendo, por muchos años, la voz que le cantaba a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre. Su labor ha sido clave en la promoción y preservación de las tradiciones en el municipio.

Con este acto, la administración municipal reafirma su compromiso con la cultura local, destacando el valor de los artistas que, desde su trinchera, han contribuido al enriquecimiento del patrimonio musical fronterense.