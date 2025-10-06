Alcaldesa Sari Pérez Cantú dialoga con maestros jubilados en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En un ambiente de respeto, reconocimiento y diálogo, la alcaldesa Sari Pérez Cantú acudió como invitada especial a la reunión de maestras y maestros jubilados y pensionados de la Sección Quinta del SNTE, Delegación D-16, donde escuchó de primera mano las inquietudes y propuestas del magisterio en retiro.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, la alcaldesa compartió un espacio de diálogo con destacadas figuras del magisterio, entre ellas la maestra Lina Monserrat Domínguez Dávila, representante estatal de maestros jubilados y pensionados de la Sección 5; el maestro Ricardo Miranda Victoria, vicepresidente del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) de la misma sección; y la maestra María Esther Galván Chávez, líder de la Delegación D-16 en Frontera.

Durante su mensaje, Sari Pérez Cantú reconoció la invaluable labor que el magisterio ha desempeñado en la formación de generaciones de coahuilenses, subrayando que los maestros jubilados siguen siendo una fuerza viva de experiencia, ejemplo y compromiso con la educación.

"Mi reconocimiento total a cada uno de ustedes, que dedicaron su vida a enseñar con vocación y entrega. Hoy, desde la administración municipal, reafirmamos nuestro compromiso de estar cerca del magisterio, de escuchar y atender sus necesidades con respeto y gratitud", expresó la alcaldesa.

Los asistentes agradecieron la presencia y apertura de la primera presidenta municipal en la historia de Frontera, destacando la importancia de mantener una comunicación directa entre el gobierno municipal y el sector educativo. Con este encuentro, la administración de Sari Pérez Cantú reitera su compromiso con las maestras y maestros jubilados, reconociendo su legado y aportación al desarrollo de Frontera y de todo Coahuila.