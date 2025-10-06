Disminución del 10% en exportaciones y demanda afecta a Cinsa y Draxton Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Juan Carlos López Villarreal, presidente del Consejo de Administración de GIS, informó que la empresa ha registrado una disminución de más del 10% tanto en exportaciones como en la demanda general de productos.

Esta situación ha afectado principalmente a Cinsa, cuya línea de utensilios de peltre ha visto una contracción significativa en el mercado estadounidense, y a Draxton Saltillo, fabricante de autopartes para camiones pesados, que reporta una baja de entre 8 y 9% en sus pedidos.

"Estamos tratando de sobrellevar este escenario sin despidos. Hemos implementado paros técnicos y ajustes en turnos, pero hasta ahora hemos evitado afectar la plantilla laboral", señaló López Villarreal. En conjunto, Cinsa y Draxton mantienen alrededor de 6 mil 500 empleados distribuidos entre México y otros países.

El directivo explicó que la reducción en la demanda se deriva, en gran parte, de la incertidumbre provocada por las medidas comerciales impuestas bajo la sección 232 en Estados Unidos, que encarecieron los costos de acero y aluminio.

En el caso de Cinsa, el aumento en los precios de insumos redujo las ventas en un 10%, mientras que Santa Anita que abastece principalmente el mercado nacional presenta una caída más moderada, cercana al 5%.

Pese al panorama, López Villarreal confía en que el cierre del año sea más favorable gracias a la temporada alta de exportación de paveras y utensilios de peltre, impulsada por las celebraciones de Thanksgiving en Estados Unidos y las fiestas decembrinas en México.

En cuanto a inversión, GIS concluyó recientemente proyectos de expansión en maquinado y recubrimiento en San Luis Potosí y con socios en Europa. Para Saltillo, se prevé modernizar la capacidad de fusión durante 2026, con un enfoque en mantenimiento y eficiencia operativa.