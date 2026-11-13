Inaugura Sari Pérez maratón de lectura

Frontera, Coah.- Con el fin de despertar el amor por la lectura y fortalecer la formación integral de la juventud, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la inauguración de un maratón de lectura en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 67. Durante el evento conmemorativo por el Día Nacional del Libro, la presidenta municipal invitó a los estudiantes a sumergirse en las páginas de diversas obras, destacando que leer durante 10 o 15 minutos diarios enriquece la mente y transporta a los lectores a otros mundos.

Importancia de la lectura en la juventud

En su mensaje, la edil compartió con los alumnos su gusto por la lectura y recordó que el municipio cuenta con diversas bibliotecas públicas en la colonia Borja, colonia Occidental, Cefare y en la propia Presidencia Municipal para el préstamo de libros. Asimismo, resaltó la importancia de mantener viva esta práctica formativa que fomenta el conocimiento, la imaginación y el pensamiento positivo en las nuevas generaciones fronterenses.

Participación de la comunidad educativa

Este encuentro literario contó con la distinguida presencia de bibliotecarias y bibliotecarios provenientes de toda la región, quienes se sumaron a las actividades de fomento a la lectura junto con el personal docente, administrativo y la comunidad estudiantil de este importante plantel educativo. El evento también reunió a funcionarios municipales, destacando la participación del director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino, y del director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez, quienes acompañaron a la alcaldesa en el presídium para impulsar las acciones culturales y educativas en beneficio de las y los jóvenes fronterenses. La mecánica era que cada funcionario y alumno leyeran por un minuto una parte del libro que traían, iniciando Pérez Cantú.

Compromiso con la educación y la cultura

Para cerrar la jornada, las autoridades e invitados especiales celebraron la destacada participación de los alumnos en el maratón, reafirmando el compromiso de la administración municipal de continuar acercando programas de fomento a la lectura, talleres y espacios que enriquezcan el desarrollo cultural de la niñez y la juventud en cada rincón de la ciudad.