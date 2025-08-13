Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera fortalecimiento comunitario en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú dio el banderazo de arranque a la rehabilitación integral del Centro Comunitario Occidental Sur, con el objetivo de ampliar y fortalecer los servicios de capacitación, apoyo y atención a las familias de este sector y de toda la ciudad.

Ubicado en la calle Ignacio Allende Sur #345, este espacio será un punto de encuentro, aprendizaje y desarrollo, con talleres de oficios, consultorios médicos y psicológicos, salones para cursos y actividades, así como áreas de convivencia seguras e incluyentes.

"Cuando apoyamos a las mujeres, apoyamos a las familias, y así Frontera crece con más fuerza", afirmó Pérez Cantú, quien agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación con el DIF Municipal, Obras Públicas, la Instancia de la Mujer y el programa estatal Mejora para hacer posible esta obra.

Los trabajos que se llevarán a cabo contemplan la reparación de techos, muros y pisos; pintura interior y exterior; sustitución de instalaciones eléctricas e hidráulicas; construcción de oficinas y optimización de espacios funcionales, además de rampas, señalización y baños adaptados para garantizar accesibilidad a todas las personas.

En el evento de arranque acompañaron a la alcaldesa el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles, así como regidores, directores municipales y vecinas y vecinos del sector, quienes expresaron su agradecimiento a la presidenta municipal por escuchar sus necesidades y darles respuesta con acciones concretas, destacando que este centro les permitirá capacitarse, acceder a servicios de salud y reforzar las herramientas para sacar adelante a sus familias.