Resolución judicial obliga a Grúas Salas a entregar tráiler en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de una disputa legal que se prolongó por semanas, Grúas Salas finalmente entregó este martes un tráiler que había sido remolcado desde Hércules hasta sus patios en Frontera en junio pasado.

La entrega se concretó tras una orden emitida por un juzgado federal, como parte de una resolución derivada de un juicio de amparo interpuesto por los representantes legales del propietario de la unidad.

El conflicto legal surgió cuando la unidad fue arrastrada a las instalaciones de Grúas Salas sin una resolución judicial definitiva sobre su situación. La defensa del propietario, Juanita Olalde, promovió un amparo en el que se argumentó que tanto la carga como la operación del tráiler eran completamente legales.

La abogada, informó que fue el pasado 17 de julio cuando el Juzgado Cuarto de Distrito resolvió a favor del quejoso y ordenó la restitución del vehículo. “La juez dio la instrucción de devolver la unidad, sin embargo, en una primera visita, Grúas Salas respondió que no lo haría hasta que se resolviera el fondo del juicio. En una segunda ocasión, constatamos el deterioro de la unidad y se evidenció que había ingresado en buen estado, por lo que hicimos un tercer requerimiento”, explicó.

Por su parte, Dalia Miroslava Cázares, abogada de Grúas Salas, señaló que la empresa actuó conforme a la ley y aseguró que la entrega de la unidad se complicó por condiciones mecánicas ajenas a la empresa.

“Estamos cumpliendo con una resolución incidental. Desde la semana pasada estuvimos en pláticas con las personas interesadas. Por cuestiones ajenas, no habíamos podido liberar el vehículo, ya que presentaba averías: las llantas estaban desinfladas y la batería descargada, lo que impedía que la unidad pudiera circular por sí misma”, detalló.

Agregó que la parte quejosa ya había cubierto la garantía impuesta por el juzgado federal y que las llaves fueron entregadas al usuario. Sin embargo, debido a los daños señalados, el vehículo no pudo ser encendido.

“Se hizo un problema más grande de lo que era. No entendemos por qué, esa pregunta no nos toca a nosotros contestarla”, agregó Dalia Cázares.

PROFECO HACE ADVERTENCIA

Personal de Profeco Saltillo pegaron una hoja en Gruas Salas donde se le exhorta que se respeten los derechos de los consumidores y cumplan con lo establecido en la legislación mexicana sobre protección al consumidor. Informar sobre pecios, tarifas, garantías y condiciones de los bienes, productos, o servicios que comercializan así como abstenerse de prácticas abusivas o engañosas.