Gobierno de Cuatro Ciénegas impulsa la masculinidad positiva en la comunidad

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el respeto, la equidad y la cultura de paz en la administración pública y en la comunidad, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través de la Instancia de la Mujer y con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres, llevó a cabo la plática 'Masculinidad Positiva' para el personal de la Presidencia Municipal y de Seguridad Pública.

La sesión estuvo a cargo de la Lic. Argentina Orta, representante de la Secretaría de las Mujeres del Estado, quien compartió estrategias y recomendaciones para fomentar masculinidades positivas que fortalezcan el respeto, la igualdad y la no violencia en todos los entornos.

En su mensaje, el presidente municipal Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que estas capacitaciones son fundamentales para fortalecer la cultura de respeto y equidad dentro de la administración municipal, así como en la comunidad.

"Queremos que nuestras y nuestros servidores públicos sean un ejemplo de respeto, empatía y responsabilidad. Al promover masculinidades positivas, no solo fortalecemos nuestro equipo de trabajo, sino que también contribuimos a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencia", afirmó el edil.

Asimismo, Leija Vega resaltó que, al dotar al personal de herramientas para la convivencia pacífica y el respeto mutuo, se fomenta un cambio real que trasciende del ámbito laboral.

"Un servidor público que actúa con conciencia y perspectiva de género es un agente de cambio que impacta positivamente en la vida de las personas y en nuestra sociedad", finalizó.

Esta actividad forma parte de las acciones que el Gobierno Municipal impulsa para garantizar el bienestar y formación de su personal, generando un ambiente de trabajo inclusivo y fomentando relaciones responsables y respetuosas en la sociedad de Cuatro Ciénegas.