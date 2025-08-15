Programa municipal de reposición de señalética vial mejora seguridad en Frontera Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú puso en marcha el programa de reposición de señalética vial en puntos estratégicos de la ciudad para mejorar la seguridad, la movilidad y el orden en las calles. En este arranque estuvo presente el director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra Guajardo, así como personal de diversas áreas del municipio.

En esta primera etapa se colocarán 195 nuevas señales, sustituyendo las que se encontraban vandalizadas, deterioradas o ausentes. Entre ellas se incluyen 40 de señales de "ALTO", 30 de "Personas con discapacidad", 25 de "Ceda el paso", 20 de "Ciclovía", 30 de "No estacionarse", 25 de "Transporte escolar" y 25 de "Tránsito pesado", distribuidas en puntos clave de Frontera.

La alcaldesa destacó que esta acción responde a las necesidades detectadas diariamente en los recorridos por las colonias y a las solicitudes de la ciudadanía. Contar con señalización clara y en buen estado es fundamental para prevenir accidentes y fomentar el respeto a las normas de tránsito, beneficiando a peatones, ciclistas y automovilistas.

Pérez Cantú reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la colaboración de dependencias como Transporte y Vialidad, Seguridad Pública y Protección Civil, cuya coordinación permite llevar a cabo acciones que fortalecen la seguridad y el orden en Frontera.

Finalmente, la alcaldesa subrayó que cada mejora en la infraestructura vial tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando hombro a hombro con el Gobierno del Estado para consolidar un municipio más seguro, ordenado y con mejores condiciones para todas las familias.