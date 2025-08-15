Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera cierre de campaña de útiles escolares en Castaños

Con una gran participación ciudadana, este viernes concluyó la campaña 'Unidos Somos Útiles', impulsada por el Gobierno Municipal de Castaños con el propósito de apoyar a familias que enfrentan dificultades económicas para adquirir útiles escolares.

El evento de cierre fue encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada por personal del Departamento de Educación, marcando el final de un proyecto que dio inicio el pasado 21 de julio.

Durante la colecta, se recibieron mochilas, libretas, lápices, colores, pegamento y otros materiales indispensables para el próximo regreso a clases, los cuales serán entregados directamente a estudiantes de sectores vulnerables antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

En su mensaje, la Alcaldesa destacó que esta iniciativa logró sumar voluntades en beneficio de la niñez castañense, fortaleciendo el compromiso de garantizar que ninguna niña, niño o joven se quede sin estudiar por falta de recursos.

'Por desgracia, hay familias que atraviesan una situación económica complicada, por eso decidimos sumarnos como administración con nuestro granito de arena, pero también invitar a la población a unirse a esta campaña', expresó Sifuentes Zamora.

Asimismo, la presidenta municipal agradeció al equipo del Departamento de Educación, a las empresas, comercios y ciudadanía que contribuyeron con sus donaciones, demostrando solidaridad y respaldo hacia la comunidad.

Con 'Todos Somos Útiles', el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación, la unión social y el bienestar de las familias de Castaños.