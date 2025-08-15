Avanza la pavimentación de calles para fortalecer infraestructura vial

Con la intención de fortalecer la infraestructura vial y brindar a la ciudadanía calles más seguras y funcionales, el Gobierno Municipal, a través del Departamento de Obras Públicas, continúa con la supervisión y seguimiento de los trabajos de pavimentación en diferentes sectores de la ciudad.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, dentro del programa de obras sociales que busca mejorar la calidad de vida de la población.

En la calle Azucenas, actualmente se realizan labores de vaciado, nivelación y compactación de la base hidráulica, con el objetivo de preparar el terreno para la colocación del pavimento asfáltico que facilitará la circulación y brindará mayor comodidad a quienes transitan por esta vía.

De igual forma, en la calle Bugambilias avanza el vaciado de guarnición de concreto hidráulico premezclado, un paso esencial para delimitar y organizar la vialidad, además de contribuir a su resistencia y durabilidad.

El presidente municipal resaltó que estas obras no solo responden a la necesidad de rehabilitar las calles, sino que representan un claro ejemplo de cómo el trabajo en conjunto entre los distintos niveles de gobierno permite ampliar el alcance de los beneficios para la población.

"Muy pronto, estas calles renovadas estarán al servicio de la comunidad, mejorando la movilidad y la vida diaria de quienes las transitan. Unidos con el Gobierno del Estado, multiplicamos los resultados y logramos que más familias disfruten de infraestructura segura y de calidad", destacó el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, desarrollando proyectos de obra pública que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los cieneguenses.