Protección Civil y Bomberos de Frontera ampliarán instalaciones actuales

El director de Protección Civil y Bomberos de Frontera, Abraham Palacios Cedillo, informó que la corporación ampliará sus instalaciones actuales en lugar de trasladarse al nuevo edificio construido durante la administración pasada, ubicado cerca del libramiento Carlos Salinas de Gortari.

La decisión, explicó, obedece principalmente al crecimiento del cuerpo de bomberos, que actualmente cuenta con 14 elementos activos, sin contar al grupo de voluntarios que se suma de forma constante a las labores operativas.

"Platiqué con la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. Ahí a un lado de nosotros está Seguridad Pública y Transporte y Vialidad; formamos un buen equipo de trabajo y, por el momento, no nos iremos para allá. Más bien, nos expandiremos ahí mismo", detalló el funcionario.

El edificio que comenzó a construirse en la administración anterior y que fue inaugurado a finales de diciembre de 2024, rindió homenaje al Primer Comandante Leopoldo Galván Olvera. Esta obra, cuya primera etapa implicó una inversión de 5 millones 600 mil pesos, no será utilizada por la administración actual, debido a su lejanía con otras dependencias municipales clave.

Palacios Cedillo subrayó que mantener la cercanía con áreas como Seguridad Pública representa una ventaja operativa, especialmente en situaciones de emergencia, donde la coordinación interinstitucional es fundamental.