Arranca Programa Despensón en Frontera con liderazgo de Alcaldesa Sari Pérez Cantú

Frontera, Coahuila; a 30 de septiembre de 2025.- En la Plaza Centenario de la colonia Occidental, la alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, estuvo presente en el arranque municipal del programa "Despensón", iniciativa que se realiza en coordinación con Mejora Coahuila con el objetivo de fortalecer la economía y la alimentación de las familias fronterenses que más lo necesitan.

Durante su mensaje, la alcaldesa reconoció la labor del titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, así como de las cuadrillas de "chalecos verdes", quienes diariamente recorren las colonias de Frontera tocando puertas, escuchando a los ciudadanos y reforzando los apoyos que llegan desde el Gobierno del Estado. Acompañó a la alcaldesa el coordinador de Mejora en el municipio Orlando Hipólito Plaza.

Pérez Cantú destacó el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como un gran aliado de Frontera, siempre atento a las necesidades de la población y respaldando con programas que permiten mejorar la calidad de vida de miles de familias. "Este es un gobierno cercano, el más ciudadano en la historia de nuestro municipio, y seguiremos trabajando con orden y rumbo", expresó.

En representación de los beneficiarios, y a quien se le hizo la entrega del primer paquete del programa, la señora Minerva Paola Hernández Suárez agradeció a las autoridades municipales y estatales por brindar apoyos alimentarios que representan un alivio en la economía familiar. Reiteró que la ciudadanía valora tener un gobierno que escucha, respalda y cumple con resultados palpables en cada colonia.

La alcaldesa refrendó su compromiso de seguir trabajando en equipo con la gente, fortaleciendo servicios básicos y apoyos sociales. "Cuando gobierno y ciudadanía caminamos juntos, los resultados llegan y Frontera avanza. Aquí seguimos cumpliendo, y aquí vamos a seguir, trabajando juntas y juntos pa'delante", concluyó.